Montebianco le donne fanno 13

IlPrato Calcio a 5 ha fatto tredici. Tante infatti sono le vittorie conquistate in un campionato di serie C femminile letteralmente dominato dalla squadra allenata da Nicola Giannattasio, che ha vinto tutte le partite che ha disputato. L’ultima vittima è stato il San Giusto, l’altra formazione pratese che partecipa alla prima divisione regionale e dove militano le ex Grossi e Sarchielli. Le ragazze delnel derby si sono imposte per 4-0. Le reti sono state segnate da Torrini nel primo tempo e, nella ripresa, da Pili, Innocenti e un’autorete provocata dalla stessa Innocenti. In classifica, ilè primo a 39 punti con 8 lunghezze di vantaggio sulla seconda. Venerdì è in programma un’insidiosa trasferta sul campo della quarta forza del campionato, le Pantere di Bientina.