LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA | bene Delago attesa per Brignone e Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMADIMASCHILE DALLE 12.00I PETTORALI DI PARTENZA DELLA10.14 Partita Corinne Suter10.14posizione per Stephanie Venier a 38 centesimi da. L’austriaca è stata la migliore dall’ultimo salto in poi dove ha guadagnato quasi mezzo secondo a10.11 Pirovano chiude in sesta posizione con un ritardo di 2.58. L’italiana non ha spinto a tutta sfruttando questaper studiareil tracciato. Ricordiamo che non la sua presenza al via della gara non è in discussione.10.10 Partita Laura Pirovano,azzurra impegnata.10.10 Quarto tempo per Gisin in 1.86. La svizzera ha perso oltre un secondo nei primi due settori10.09 Iniziata ladi Michelle Gisin.10.08 Gauche taglia il traguardo con 1.