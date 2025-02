Lapresse.it - Santorini, scosse di terremoto: l’origine nell’attività vulcanica della caldera

Molteplici terremoti stanno scuotendo, un’isolaGrecia, spingendo le autorità a inviare soccorritori con tende, cani da fiuto e droni e a chiudere le scuole su quattro isole. La scorsa settimana, gli scienziati hanno dichiarato di aver notato un aumento dell’attivitànelladi, o cratere allagato, ma affermano che gli attuali terremoti non sono correlati. I residenti sono stati avvertiti di evitare le riunioni al chiuso, di controllare le vie di fuga, di stare lontani dalle scogliere e di svuotare le piscine per ridurre i potenziali danni strutturali agli edifici in caso di un forte. Terremoti in GreciaLa Grecia si trova in una zona del mondo altamente attiva dal punto di vista sismico e i terremoti sono frequenti. La maggior parte di essi non causa feriti e danni minimi o nulli, ma il Paese è stato anche teatro di terremoti mortali.