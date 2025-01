Biccy.it - Quando hanno paparazzato Angelica con Fedez ma non sapevamo fosse lei

Montini fa parte della vita dida prima del suo matrimonio con Chiara Ferragni.Secondo le parole del rapper, lui eMontini avrebbero avuto un flirt “pochi mesi prima delle nozze”. Considerando chesi è sposato a settembre 2018,Leone aveva solo sei mesi, ciò significa che avrebbe conosciuto la stilista milanese poco dopo la nascita del figlio. Tuttavia, secondo il racconto di Fabrizio Corona, le tempistiche sarebbero diverse: i due si sarebbero conosciuti nel 2017, un anno prima del matrimonio. Un matrimonio che, stando a questa versione, sarebbe potuto saltare seglielo avesse chiesto. Racconto e tempistiche confermate anche da Chiara Ferragni: “Federico mi ha chiamata (ben consapevole di parlare con me al telefono) e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente“.