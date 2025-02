Ilrestodelcarlino.it - Prelievo d’organi da donatore a cuore fermo: intervento eccezionale a Bologna

, 1 febbraio 2025 – Undidi organi da(Dcd), ovvero il cui decesso è stato diagnosticato con criteri cardiologici, è stato eseguito presso l’ospedale Bellaria di, il primo che coinvolge direttamente tre diverse realtà sanitarie bolognesi: l'Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche, l’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl die l'Irccs Policlinico di Sant'Orsola, mettendo in evidenza l'eccellenza e la maturità della san ità territoriale regionale. Emilia Romagna al 2° posto per numero di donatori 50 professionisti al lavoro per la riuscita dell’Come funziona la donazione aAl Sant’Orsola 11 procedure di questo tipo L’importanza del ‘dono’ di organi e di sangue Fabi: “Un risultato di cui siamo orgogliosi” Traguardi impensabili grazie alla collaborazione tra centri Emilia Romagna al 2° posto per numero di donatori La Regione Emilia-Romagna, infatti, grazie ad un modello unico in Italia, attualmente fornisce quasi un quinto di tutti i donatori Dcd del Paese.