Sololaroma.it - Union Berlino-Lipsia, il pronostico di Bundesliga: doppia chicca sull’Over

Leggi su Sololaroma.it

Dopo le emozioni vissute nell’ultima giornata delle due principali competizioni europee, ci aspetta un weekend intenso nei top cinque campionati europei. Sabato 1° febbraio andrà in scena il match tra, valido per la 20ª giornata di, in programma alle ore 18:30. La formazione ospite parte con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2,20, mentre il pareggio e il successo della squadra di casa sono dati rispettivamente a 3,40 e 3,10.Come arrivano al matchStagione in linea con la precedente per l’, che naviga nei bassifondi della classifica. La squadra guidata da Baumgart era partita bene nella prima parte di campionato, ma è stata penalizzata da una lunga serie di risultati negativi tra dicembre e gennaio, che li ha visti scivolare al 14° posto con 20 punti, a +6 dalla zona playout.