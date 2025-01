Laprimapagina.it - Terni. Il Capo Reparto Sandro Angeletti va in pensione dopo 34 anni di servizio: un simbolo di dedizione al Corpo dei Vigili del Fuoco

quasi 34di onorato, illascia ilNazionale deidelper godersi la meritata. Un momento di grande emozione per lui e per tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco. La sua carriera, sempre segnata dae impegno, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità die per ildeidel.Il percorso professionale diè iniziato nel 1994, con il turno A al Distaccamento di Amelia, e nel corso degliha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, tra cui quelli dialla Sala Operativa di Via Genova a Roma e al Centro Operativo Nazionale del Viminale. Nel 2019 è tornato ad Amelia, dove è stato nominatoDistaccamento, un ruolo che ha ricoperto con grande competenza e impegno.