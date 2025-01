Oasport.it - Sci di fondo, Barp e Pellegrino ottavi nella team sprint tc di Cogne. Successo di Norvegia I

, in Val d’Aosta, si è aperta l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci dilocalità italiana è andata in scena lain tecnica classica maschile, che ha visto ildiI davanti a Francia I e Svezia I. Fuori dalla lotta per il podio le coppie azzurre, con Italia I di Eliae Federicoottava ed Italia II di Michael Hellweger e Simone Mocellini 13ma.La finale viene vinta daI di Even Northug and Erik Valnes, che vince la volata in 16’51?15, andando a bruciare sul traguardo Francia I di Jules Chappaz e Richard Jouve, battuta per 0?45, mentre completa il podio Svezia I di Calle Halfvaon ed Oskar Svensson, terza a 0?95.Alle spalle della lotta per il podio, leggermente più staccate, chiudonoII, quarta a 2?42, Finlandia II, quinta a 2?72, e la Svizzera, sesta a 3?02.