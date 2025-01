Thesocialpost.it - Roma, morta una donna di 74 anni: travolta da un’auto su viale delle Milizie

Un’altra tragedia stradale scuote. Unadi 74ha perso la vita venerdì 31 gennaio su, all’altezza del civico 124. La vittima, residente in zona, è stata investita da una Fiat Panda guidata da un’81enne. L’impatto si è rivelato fatale: nonostante l’intervento dei soccorsi, per l’anziana non c’è stato nulla da fare.Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale del gruppo I Prati, l’incidente è avvenuto sulle strisce pedonali. La conducente, sotto shock, si è fermata immediatamente ed è stata poi accompagnata all’ospedale Santo Spirito per accertamenti. La salma della vittima è stata trasferita al Policlinico Agostino Gemelli, mentre l’auto è stata posta sotto sequestro per ulteriori indagini. Il tratto di strada, traAngelico e largo Trionfale, è rimasto chiuso temporaneamente per consentire i rilievi.