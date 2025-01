Sololaroma.it - Newcastle-Fulham, il pronostico di Premier League: piacciono Gol e multigol

Leggi su Sololaroma.it

Ci si appresta a vivere un grande weekend nei maggiori campionati europei, con lache disputerà il suo 24° turno e culminerà con il big match di domenica tra Arsenal e Manchester City. Nella giornata di domani, sabato 1° febbraio, tra le sei partite in programma, scenderà in campo anche il, che affronterò ilal St. James’ Park, con fischio d’inizio alle 16.La formazione di Eddie Howe occupa momentaneamente la quinta posizione in campionato e, sconfitta con il Bournemouth a parte, è reduce da un periodo molto positivo, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate. L’obiettivo delsarà dunque quello di dare continuità, provando a trovare un nuovo successo per restare agganciato alla zona Championse sperare in qualche passo falso delle contendenti.