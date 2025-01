Nerdpool.it - Matthew McConaughey e Woody Harrelson tornano in True Detective?

Leggi su Nerdpool.it

hanno ripreso i loro ruoli iconici di, ma non come i fan si aspettavano. I due attori fanno parte di un gruppo di celebrità che appaiono in un video promozionale perto Texas, un’iniziativa che mira a spingere il governo dello stato a introdurre nuovi incentivi per sostenere la produzione di film e serie TV in Texas. Il video, diretto da Nic Pizzolatto, il creatore di, vedelamentarsi della situazione attuale di Hollywood e esprimere il desiderio di trasformare il Texas in “un nuovo centro per il cinema e la televisione”.Insieme a star come Dennis Quaid, Billy Bob Thornton e Renée Zellweger, i protagonisti disottolineano che anche solo “una piccola parte del surplus del bilancio del Texas” potrebbe fare una grande differenza.