Panorama.it - Kate Middleton infrange il protocollo reale: il gesto spontaneo che ha commosso il Galles

Durante una visita ufficiale a Corgi, una fabbrica di maglieria e calze neldel Sud, la Principessa delha sorpreso tutti con undi spontaneità che ha dimostrato ancora una volta la sua umanità.ha infranto ilfacendo fermare il suo convoglio e scendendo dalla macchina per avvicinarsi a una bambina di 3 anni, Lily-Rose, che la salutava con un raggiante "Ciao principessa!" mentre lausciva dalla fabbrica.Untanto raro quanto affettuoso, che la BBC ha definito "insolito", considerando che i convogli reali generalmente non si fermano una volta che un impegno ufficiale è concluso. La principessa ha fatto una corsa per stringere la mano alla piccola Lily-Rose, dicendo: "Ti ho sentito dire 'Ciao' da lì, e volevo venire a trovarti". La bambina, emozionata, ha dato auna banana giocattolo, ma quando la futura regina gliela ha restituita, Lily-Rose l'ha gettata a terra, costringendoa chinarsi per raccoglierla.