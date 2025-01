Quotidiano.net - Il rilascio del generale libico. Le Corti penali condannate all’inutilità

Roma, 31 gennaio 2025 – Siamo un mondo immerso nelle relazioni globali, eppure c’è insofferenza nei confronti degli organi giurisdizionali internazionali, istituiti dopo la fine del Secondo conflitto mondiale e cresciuti in numero – e competenze – in maniera costante da allora. Che si tratti della Corte internazionale di Giustizia (nata nel 1945 come parte dell’Onu), della Corte europea dei diritti dell’uomo (nata nel 1959, come emanazione del Consiglio d’Europa), della Corte di Giustizia dell’Unione europea (nata insieme alle prime comunità nel 1952-1957) o della Corte penale internazionale dell’Aja (2002) ogni istituzione che aspiri a essere “sovranazionale” (cioè in grado di imporre le sue decisioni oltre le frontiere) incontra in questo periodo una crescente opposizione da parte degli Stati nazionali.