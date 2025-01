Sport.quotidiano.net - Il mercato biancazzurro attivo fino alla ’dead line’. Ora attenzione alle uscite nel reparto, in particolare Igor Radrezza. A centrocampo è pronto Paghera: ieri il congedo dal Brescia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo aver utilizzato addirittura cinque giocatori diversi nel ruolo di regista senza trovare la soluzione ideale, la Spal ha deciso di prenderlo direttamente sul. In realtà, Fabrizionon è un classico playmaker. Ma un mediano molto bravo soprattutto nella fase di non possesso, un centrocampista di esperienza e personalità che dovrebbe garantire l’equilibrio nella zona nevralgica del campo chera la squadra di Dossena non ha avuto. Arriva a titolo definitivo dal, dove in questa stagione ha giocato col contagocce. Solo sei gettoni in serie B e due in Coppa Italia per il centrocampista classe 1991, partito dal primo minuto solo tre volte e sempre sostituito all’intervallo. Risulta però in buone condizioni eper giocare immediatamente, quantomeno per uno spezzone di gara.