Fable Starfield Microsoft Flight Simulator 2024 e Killer Instinct sono in arrivo su PS5 per un report

Secondo un nuovostanno per approdare su PS5. Stando a quanto riportato da Vandal, in quel dihanno deciso di abbracciare con decisione una strategia multipiattaforma, rilasciando anche il nuovo capitolo disu PlayStation 5 già dal day one.Ebbene sì, appena poche ore dopo l’annuncio ufficiale di Forza Horizon 5 su PS5, il noto portale online Vandal ha pubblicato un nuovo articolo dove ha anticipato l’di ben quattro giochi disulla console di Sony.Già da tempo si vociferava della possibilità di vedere titoli come Halo: The Master Chief Collection e Gears of War: Ultimate Edition su PS5 e Nintendo Switch 2, ora le indiscrezioni trovano sempre più conferme. Tra i giochi che potrebbero seguire questa strada cianche Age of Empires II: Definitive Edition e Hellblade 2.