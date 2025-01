Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team 1 Future Stars Lista Carte Prima Squadra Stelle Del Futuro

Il1 Furturedi EA FC 25 per la popolare modalità Ultimateè stato svelato. Lespeciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 31 gennaio.delè la celebrazione annuale delle giovani promesse destinate a dominare il gioco più bello del mondo. Una nuova era guidata da una nuova generazione di, giocatori che scendono in campo esprimendo il proprio talento e la propria personalità. Ogni upgraderappresenta il potenziale di questi giocatori Under 23, destinati a trasformarsi da giovani promesse a campioni di livello mondiale nel corso della loro carriera.Ledeldegli anni passati hanno vinto campionati, conquistato un posto nelladella stagione e perfino alzato trofei internazionali, perciò ogni oggetto giocatore speciale rappresenta l’ingresso di un calciatore in una classe d’élite composta dai migliori prospetti di questo sport.