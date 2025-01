Juventusnews24.com - Danilo Juve, retroscena Repubblica: «Tensioni interne per il trattamento riservato al difensore. La reazione dello spogliatoio». Cosa sarebbe successo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24riportato daper ilall’ormai ex capitano: laSull’edizione odierna diviene svelato undalla Continassa riguardante. Un addio preso non bene dallodella, che non si aspettava che l’ormai ex capitano venisse messo da parte in questo modo.Una situazione che avrebbe generato diversenellobianconero, alimentando i dubbi già esistenti sulla gestione dei calciatori chiave. Ma dalla società, continua il quotidiano, assicurano che invece a farsi da parte sia stato lo stesso brasiliano.Leggi suntusnews24.com