Oasport.it - Cancellata la prova di discesa a Garmisch. Perché a questo punto anche la gara diventa a rischio

Inizia nel peggiore dei modi il fine settimana di, dove è in programma l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino prima dei Mondiali di Saalbach. Nella località tedesca, infatti, ha fatto capolino una fitta nebbia, che ha impedito lo svolgimento della primacronometrata dellalibera maschile. Le condizioni meteo si sono rivelate avverse e così gli organizzatori non hanno potuto dare il disco verde sulla mitica pista Kandahar.Atutto è rimandato a domani: sabato 1° febbraio (ore 11.30) è in programma quella che èta la primacronometrata e sarà di fondamentale importanza. Il regolamento prevede infatti che si disputi almeno un test prima della: per ragioni di sicurezza gli atleti devono avere la possibilità dire il tracciato in vista dell’evento ufficiale.