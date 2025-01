Inter-news.it - Calhanoglu e Acerbi, buone notizie prima del derby! Pronti a tornare – CdS

Leggi su Inter-news.it

Dopo la straordinaria vittoria per 3-0 contro il Monaco in Champions League, che ha garantito l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff, per l’Inter arrivanoconfortanti anche fuori dal campo. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto dell’infermeria, in particolare le condizioni di Hakane Francesco.RECUPERI IMPORTANTI – Alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, Francescoe Hakanhanno svolto parte della seduta con il resto del gruppo, segno di un recupero ormai imminente. Se tutto procederà secondo i piani, entrambi potrebberoad allenarsi a pieno regime già nella sessione odierna, regalando a Simone Inzaghi due elementi chiave in vista delcontro il Milan in programma domenica.