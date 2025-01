Juventusnews24.com - Biglietti Juve PSV: tutte le info e i dettagli per assistere dal vivo al match dell’Allianz Stadium

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24PSV:lee iperdalal, in programma l’11 o il 12 febbraioL’urna di Nyon ha regalato allantus la sfida contro il PSV nei playoff di Champions League. L’andata si giocherà in casa l’11 e il 12 febbraio, con i bianconeri che hanno già reso noteleperaldirettamente dall’Allianz.Tutti i tifosi bianconeri potranno consultare la seguente pagina (clicca qui per accedere alla vendita deiperPSV playoff di Champions League) per scoprire le diverse fasi di vendita e assicurarsi un tagliando per questa sfida.Leggi suntusnews24.com