Ilfattoquotidiano.it - “Te lo sogni anche la notte”: l’ultimo attacco di Kyrgios a Sinner è un boomerang. I social lo bombardano di meme e video

Per Nick, è stato un mese di gennaio da dimenticare: eliminato al primo turno sia al torneo di Brisbane che soprattutto agli Australian Open. Poteva essere l’occasione per l’australiano di mantenere un profilo basso. Le delusioni rimediate sul campo, sia in singolare che nel doppio, lo avevano fatto tacere per un po’ sui. Ma abasta sentire il nome di Jannikche il veleno torna a scorrere nelle sue vene.Questa volta, tutto è cominciato da un post ironico pubblicato su X che, giocando sul termine “Bye” (utilizzato per indicare una testa di serie che passa automaticamente un turno), lasciava intendere che questa condizione avesse “vinto più partite nel 2025” rispetto all’australiano. Una semplice presa in giro, ma a quanto parenon era dello stesso avviso.