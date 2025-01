Lanotiziagiornale.it - Stipendi più alti: arrivano aumenti da 180 euro in busta paga, ecco per quali lavoratori

Gliaumentano per oltre un milione di. La buona notizia arriva dopo che nella notte tra martedì e mercoledì è stata siglata l’ipotesi d’accordo per il rinnovo della parte economica del contratto dell’edilizia, scaduto a giugno del 2024.L’incremento incoinvolge oltre un milioni di addetti e arriva nonostante un momento di difficoltà per il settore delle costruzioni, con una chiusura del 2024 negativa e previsioni tutt’altro che rosee anche per quest’anno. Il testo è stato siglato da Ance, Legacoop, Confcooperative, Agci e Fillea, Filca e Feneal.più: di quanto aumenta lae da quandoPer un operaio comune l’aumento previsto è di 180al mese per il prossimo triennio, pari a un recupero inflattivo dell’11%. L’aumento avrà decorrenza a partire dal primo febbraio del 2025 e la scadenza del contratto è prevista per il 30 giugno del 2028.