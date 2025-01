Lettera43.it - Squid Game 3, rivelata la data di uscita: online le prime immagini

Leggi su Lettera43.it

L’attesa per la terza e ultima stagione disarà più breve del previsto. La serie cult infatti tornerà su Netflix il 27 giugno 2025 con le ultime puntate, che chiuderanno finalmente il cerchio e porranno fine alle avventure di Gi-hun e alla sua lotta contro il Front Man. La trama, ancora avvolta nel mistero, inizierà dall’improvviso cliffhanger che aveva concluso la seconda tornata di episodi in streaming dallo scorso 26 dicembre con il protagonista quasi sull’orlo della disperazione dopo una grave perdita personale. Proseguendo il suo scopo di porre fine ai giochi, dovrà far fronte tuttavia anche alle decisioni degli altri concorrenti che, sotto lo sguardo vigile del Front Man, avranno serie ripercussioni su tutti i personaggi coinvolti. «Con ogni puntata migliorerà», ha anticipato il regista Hwang Dong-hyuk a Variety.