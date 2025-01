Ilrestodelcarlino.it - Spiritualità e conti all’estero. Don Orfeo Suzzi rialza la testa. Ora vuole tornare a Cesena

Sembrava conclusa tre anni fa la vicenda che contrapponeva don, 82 anni, fondatore della Piccola Famiglia della Risurrezione, più conosciuta come Comunità monastica di Valleripa, alla chiesate, in particolare al vescovo Douglas Regattieri che, su indicazione della Congregazione del clero, aveva sottoposto dona un processo penale amministrativo extragiudiziario. Il prelato sembrava avere accettato il verdetto che gli imponeva di non esercitare il suo ministero in pubblico: avrebbe potuto dire messa, celebrare i sacramenti e predicare solo col ristretto gruppo di fedelissimi (tre monache e un monaco) col quale si era trasferito prima in Veneto e poi a Prata di Suvereto, in provincia di Livorno, dopo che il vescovo lo aveva rimosso da guida della Piccola Famiglia della Risurrezione nominando al suo posto monsignor Giorgio Biguzzi, vescovo emerito di Makeni, in Sierra Leone.