Roccaraso si prepara all'invasione bis. Accesso limitato a 100 bus, ma l'influencer Rita De Crescenzo rilancia: "Saremo più del doppio"

, 30 gennaio 2025 – Nonostante il pugno duro della prefettura dell’Aquila contro i bus di turisti che assaltano il comprensorio dell’Alto Sangro, in particolare, l’effetto dei tiktoker non si ferma. Anzi. Sul web continuano a proliferare le proposte per una gita in bus – andata e ritorno con partenze "da Salerno, Napoli, Nocera, Scafati, Angri, Castellammare, Torre del Greco, Ercolano, Caserta e zone richieste" - al costo di 25 euro. Tiktoker capitanati dall'influencerDe, con un milione e quattrocentomila follower, che annuncia che dopo l’assalto dello scorso weekend la prossima domenica sarà di nuovo in paese. E sarà ancora peggio. "più del- dice - Dimostro solo il bello. Grazie ai miei contenuti il territorio ha avuto un milione di visualizzazioni".