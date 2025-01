Oasport.it - Quando iniziano i Mondiali di sci alpino? Orari giornalieri, programma, tv

Nel prossimo fine settimana si terranno le ultime gare di Coppa del Mondo prima della pausa per la 48ma edizione deidi sci, che andrà in scena a Saalbach, in Austria, dal 4 al 16 febbraio 2025: prima settimana dedicata a parallelo e discipline veloci, seconda parte con combinata e specialità tecniche. Undici i giorni di gare per altrettanti titoli da assegnare, giorno di riserva lunedì 10 febbraio.Le gare deidi sci2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, Rai Sport HD ed Eurosport 1 e 2 (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go e NOW infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il calendario completo con glideidi sci2025.