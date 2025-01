Iltempo.it - "Ondata di gelo dalla Russia": che succede a febbraio? Le previsioni

è alle porte e "un'die di neve" potrebbe presto avere effetti sulla penisola italiana. Affinché "l'inverno vero" arrivi, però, è necessario che "un preciso schema barico", il cosiddetto "Ponte di Woejkoff", si venga a creare. Come scrive il team di esperti de ilmeteo.it, le condizioni per questo quadro potrebbero esserci tutte. A partire dal 10 del prossimo mese, "l'ingresso di masse d'aria sull'Italia potrebbe innescare una fase meteo climatica piuttosto fredda e perturbata come non si vedeva da tanto tempo". Ma non finisce qui. Il calo delle temperature potrebbe accompagnarsi anche a un "ritorno della neve con fiocchi fino a bassissima quota". Da cosa dipende la svolta meteorologica nel nostro Paese? "Molto dipenderà da dove si formeranno i minimi depressionari e come queste gelide correnti andranno a interagire con i cicloni presenti sul bacino del Mediterraneo", spiega il team del sito.