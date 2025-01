NBA 2024 2025 | ruggito Golden State Oklahoma City KO nonostante 52 punti di Gilgeous-Alexander

Leggi su Sportface.it

Doveva essere la partita in cui si aspettava un segnale forte da parte di, e così è stato: nella notte NBA, i Warriors sono riusciti a battereper 116-109. Vittoria importante per gli uomini di Steve Kerr, reduci da settimane a dir poco complicate ma giunti ora al secondo successo consecutivo. Un colpo casalingo che dà segnali positivi sia per il morale che per la classifica, dove ora le vittorie (24) sono più delle sconfitte (23).Il primo tempo è tutto di marca Thunder, con il primo quarto che si chiude sul 20-34. Shaiè da subito molto incisivo, arrivando a segnare 31nel solo primo tempo. Poi una leggera flessione nel terzo quarto, ma la stella dichiude comunque con 52segnati, a duedal suo career-high fatto segnare pochi turni fa.