Maturità 2025: Tutte le Materie della Seconda Prova Scritta

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto il calendario e le discipline, in base al decreto firmato dal Ministro Giuseppe Valditara.Calendario e struttura dell’esameL’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si svolgerà secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 62/2017. Le principali date da ricordare sono:18 giugno: primadi Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio., che verterà sulle discipline caratterizzanti ciascun percorso di studi.Colloquio orale, mirato a valutare il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, con approfondimento sull’Educazione civica e sulle esperienze maturate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).