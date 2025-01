Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Shiffrin fatica al rientro, segnali di vita dalle azzurre. Alle 20.00 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA18.28 La nostrasi chiude qui per ora. Noi di OA Sport vi diamo l’appuntamento20.00 per il via della. A tra poco!18.27 Anche l’Italia ha battuto un colpo. Delle nove atlete presenti, ben quattro si son qualificate per la, grasso che cola considerando la media delle ultime stagioni. La migliore delleè Martina Peterlini, 17ma a 2.09 dalla testa. 20me ex aequo Vera Tschurtschenthaler e Marta Rossetti a 2.31, infine Lara Della Mea conferma i progressi delle ultime settimane qualificandosi in 27ma posizione a 2.51 da Ljutic.18.25 Ovviamente Mikaelaha richiamato su di sé le attenzioni dei media. La statunitense, comprensibilmente, non è al 100%. La quinta posizione con cui si è piazzata in questa prima, con un distacco da Ljutic di 87 centesimi, non è un risultato da scartare tenendo anche conto che il podio, occupato virtualmente da Katharina Liensberger, è distante meno di due decimi.