L'Inter agli ottavi, Juve e Milan si complicano la vita: rischio derby. Atalanta ai playoff

I risultati e la classifica dell’ultima giornata di Champions League: possibile incrocio tra bianconeri e rossoneri, Inzaghi è già avantiPerdonontus ee rischiano di doversi giocare tra di loro il passaggio. Possibileaidi Champions è il risultato di un’ultima giornata della fase a gironi al cardiopalma. La squadra di Thiago Motta è surclassata dal Benfica, non riesce mai a prendere le misure ai portoghese e finisce per perdere 2-0 con una rete per tempo.silaai(LaPresse) – Calciomercato.itNon va meglio per ilche esce sconfitto dal campo della Dinamo Zagabria: la formazione di Cannavaro si impone per 2-1 ma non riesce ad accederespareggi. Ci va, invece, l’che pareggia 2-2 contro il Barcellona, ma paga il successo dell’Aston Villa contro il Celtic e chiude al nono posto.