Ilnapolista.it - Insigne, il Cagliari voleva riportarlo in Italia. Olympiakos e club turchi interessati (Dazn)

Lorenzo Insigne tornerà a giocare in Europa? Diverse squadre pare si siano fatte avanti per l'ex capitano del Napoli, che ora milita al Toronto. E tra i club interessati c'è il Cagliari.

Insigne potrebbe tornare a giocare in Europa

Il giornalista di Dazn Orazio Accomando riporta:

Retroscena di mercato. Nelle ultime settimane il Cagliari ha provato a riportare in Italia Lorenzo Insigne. Sull'ex capitano del Napoli, che vorrebbe tornare in Europa, resta l'interesse di Olympiakos e di squadre turche, il cui mercato chiuderà l'11 febbraio.