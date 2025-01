Isaechia.it - Fabrizio Corona pronto a raccontare i retroscena su Chiara Ferragni: “Hai ammesso a Fedez di esserti sc*pata Achille Lauro”

Leggi su Isaechia.it

Le rivelazioni disui tradimenti dinei confronti di, a pochi giorni dall’inizio del festival di Sanremo, hanno prodotto un vero e proprio terremoto mediatico, che sembra essere destinato a durare ancora a lungo.Ieri sera, infatti, laha deciso per la prima di esporsimente in merito a questo spinoso argomento, confermando i tradimenti e raccontando di essere stata molto male quando Federico, pochi giorni prima di Natale, le ha rivelato tutto ciò che è accaduto durante il loro matrimonio (QUI per leggere le sue parole).Dopo le dizioni di, l’ex re dei paparazzi ha deciso di intervenire, raccontando sui social che l’imprenditrice digitale avrebbedi fronte all’ormai ex marito di averlo tradito a sua volta con, in passato amico del rapper:Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non purché hai due figli che sentiranno tutto.