Ciaspolate e tramonti escursioni per tutti

Sempre più persone apprezzano leinvernali sul nostro Appennino, in particolare con le ciaspole su percorsi innevati, organizzate da varie associazioni locali con apposite guide. Ad esempio la guida Francesco Rosati, dell’ass.ne ’La via del Monti’ con sede a Pievepelago, ne organizza svariate: “Il 31 gennaio – spiega Francesco – è in programma quella dedicata alla festa di san Geminiano. Il percorso si snoderà nella Valle delle Tagliole, uno dei luoghi più alpestri (e in inverno più nevosi) delle montagne tosco-emiliane. Con le ciaspole – assicura Francesco – si scopre meglio la magia della neve. La natura ricoperta di bianco, il cielo stellato nel buio della notte, un bosco incantato, un crinale illuminato dal sole, il mare all’orizzonte. E l’emozione unica di camminare sospesi sulla neve soffice.