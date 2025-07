Sono in Toscana tre dei super ospedali italiani la classifica

La sanità toscana continua a distinguersi a livello nazionale. Lo conferma l'ultima mappa stilata dal Ministero della Salute su dati elaborati da Il Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sono in Toscana tre dei super ospedali italiani, la classifica

In questa notizia si parla di: toscana - sono - super - ospedali

Le città dove si dorme meglio? Due sono in Toscana. Insonnia, ecco lo studio - Firenze, 12 maggio 2025 – La Toscana è tra le regioni in cui si dorme peggio in Italia. Secondo un’ indagine condotta da Unobravo, servizio di psicologia online, il 72,3% degli italiani si dichiara insoddisfatto della qualità o della durata del proprio sonno.

Mutui, rate sospese in Toscana: quali sono i comuni interessati - Stop al pagamento dei mutui a seguito dei gravi eventi meteorologici verificatisi tra il 12 e il 14 febbraio 2025 in Toscana.

Scuole chiuse in Toscana lunedì 5 maggio: ecco dove le lezioni sono sospese - Firenze, 4 maggio 2025 – Scatta la chiusura di molte scuole in Toscana nella giornata di lunedì 5 maggio.

Siamo, ovviamente, da sempre al fianco di tutto il personale sanitario che, purtroppo, sempre più frequentemente è oggetto di aggressioni verbali o fisiche negli ospedali toscani. Proprio per tale motivo, riteniamo sia necessario agire su due distinti binari per fr Vai su Facebook

Sono in Toscana tre dei super ospedali italiani, la classifica; Ecco i 21 super ospedali per le cure più complesse, 5 in Lombardia e solo 2 al Sud; Classifica super ospedali italiani: tre toscani (Careggi, Pisa, Siena) dopo i big milanesi.

Sono in Toscana tre dei super ospedali italiani, la classifica - Lo conferma l'ultima mappa stilata dal Ministero della Salute su dati elaborati da Il Sole 24 Ore ... Riporta lanazione.it

Quali sono i super ospedali toscani - A guidare la classifica dei super ospedali è la Lombardia con cinque strutture ospedaliere: ai primi tre posti ci sono rispettivamente il Galeazzi, l'Humanitas e il San Raffaele, tutti di Milano. Lo riporta lanazione.it