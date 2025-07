Ardea avvicinava le sue vittime in macchina e le rapinava | arrestato

Ardea, 15 luglio 2025- I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri a carico di un 54enne di Aprilia, giĂ noto alle Forze dell’Ordine e attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Latina per altra causa, ritenuto responsabile di una serie di reati contro il patrimonio, perpetrati con un medesimo modus operandi. Il provvedimento cautelare scaturisce da una complessa attivitĂ d’indagine condotta dai Carabinieri della Tenenza di Ardea, che ha permesso di identificare l’uomo, gravemente indiziato quale autore della rapina commessa il 16. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ardea, avvicinava le sue vittime in macchina e le rapinava: arrestato.

