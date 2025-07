Estrazione Million Day delle ore 13 | 00 | i numeri vincenti di oggi 15 luglio

La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria  più giocata dagli italiani. I numeri vincenti  saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione Million Day di oggi 15 luglio 2025. Combinazione vincente Million Day 15 Luglio 2025 1 12 18 19 31 Come si gioca al Million Day. Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi mercoledì 30 agosto 2023, nuova chance per centrare il colpo grosso della lotteria: l’estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 15 luglio

