Finte autrici di Uomini e Donne smascherate | indagate per truffa

Due donne si fingono autrici di Uomini e Donne e spillano 5mila euro a un uomo promettendogli la TV: ecco tutti i dettagli di una truffa studiata nei minimi particolari. A Perugia si è consumata una truffa surreale. Un uomo, spinto dal sogno di apparire sullo schermo di Uomini e Donne, si è ritrovato in un incubo a occhi aperti. Due donne, una di Terni e l’altra toscana, rispettivamente di 66 e 71 anni, si erano presentate come navigatissime autrici del celebre dating show. Sembravano sapere tutto, con quella sicurezza studiata che non lasciava spazio a dubbi. Lo avevano illuso, vendendogli la promessa di un posto fisso in trasmissione per 5mila euro. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Finte autrici di Uomini e Donne smascherate: indagate per truffa

In questa notizia si parla di: donne - uomini - truffa - autrici

