Villaricca e Mugnano smantellata rete di spaccio a conduzione familiare | arrestati suocero e genero

Sequestrati droga, materiale per il confezionamento e sostanze da taglio. I due uomini gestivano un giro ben organizzato: in corso indagini per accertare ulteriori responsabilità .. Una rete di spaccio a conduzione familiare è stata smantellata dai Carabinieri tra Villaricca e Mugnano, nel Napoletano. A finire in manette due uomini legati da un rapporto di parentela: suocero e genero, rispettivamente di 60 e 30 anni. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo arresto: il suocero. L’operazione ha avuto inizio circa dieci giorni fa con l’arresto del suocero, bloccato dai militari mentre usciva dalla sua abitazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it