Aeroporto di Salerno | un anno di attività

Confesercenti: bene Gesac, ma urge migliorare le interconnessioni.. Negli ultimi giorni, la scena del turismo salernitano è stata animata dai festeggiamenti per la riapertura dell’importante infrastruttura aeroportuale. Un’opera strategica, ribadisce Confesercenti, fondamentale per incentivare i flussi turistici dall’estero e offrire nuove opportunitĂ di viaggio ai residenti. L’aeroporto rappresenta una risorsa vitale per l’intero territorio salernitano: dal Golfo di Policastro al Cilento, dalla Costiera Amalfitana ai comuni dell’entroterra. Tuttavia, non mancano criticitĂ strutturali che rischiano di comprometterne la piena funzionalitĂ . 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Aeroporto di Salerno: un anno di attivitĂ