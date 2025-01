Sport.quotidiano.net - Bologna, è un signor arrivederci. Pobega illumina, Harder fa 1-1. Ma è un congedo da Champions

Ile l’Europa si salutano con il sorriso, come due che sanno di non consumare un addio. I rossoblù escono dalla porta dellaa testa alta, portandosi dietro una valigia piena di certezze da riversare sul tanto che resta di questa stagione. Per settanta minuti abbondanti, la squadra che sembrava giocare per un posto ai playoff è stata quella di Vincenzo Italiano. Eggià. Alla faccia di chi pensava che allo stadio Josè Alvalade i rossoblù avrebbero portato solo le gambe, ma non la testa, perché quella era già impostata sulla vera sfida decisiva per l’Europa: quella di sabato con il Como. Del resto, lo Sporting Lisbona si giocava la vita e ilandava solo in gita, giusto? Pronostico stracciato. In campo, i ragazzi di Vincenzo Italiano fanno unaa partita dall’inizio: alti, aggressivi, convinti.