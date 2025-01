Justcalcio.com - Arsenal dato il via libera per firmare nuovamente superstar sull’accordo di affari: relazione

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:è stato concesso il viaperun top in avanti e risolvere i loro problemi in attacco.I Gunners hanno navigato nei knockout della Champions League ieri sera con un 2-1 su Girona in Spagna, ma le domande rimangono ancora sull’attacco del manager Mikel Arteta. I Gunners hanno fatto ricorso all’utilizzo del centrocampista Ethan Nwaneri nell’ormeggio di destra di Bukayo Saka, in assenza dell’Inghilterra internazionale a seguito di un infortunio al tendine del ginocchio.Mentre Nwaneri è stato un successo palpabile, tuttavia, c’è la sensazione nella gerarchia dell’che il suo futuro a lungo termine è come regista, con mosse già in corso per un nuovo attaccante.L’sta inseguendo attivamente un nuovo attaccante, ma potrebbeuna ex star(Credito immagine: Darren Staples/AFP tramite Getty Images)Ieri, l’ha fatto un’offerta a sorpresa per la star dell’Aston Villa Ollie Watkins, con l’esperto di trasferimento Fabrizio Romano che suggerisce in un post su X (precedentemente Twitter) che un altro approccio poteva essere fatto, dopo che il vestito di Midlands ha respinto quello che si ritiene fosse un £ 60 milioni offrire ieri.