Addio a Valtiero Benesperi | se ne va lo storico gestore del Bar Corrieri

Prato, 30 gennaio 2025 - Il commercio pratese ha perso uno dei suoi “storici” esercenti:, per decennidel Bardi via Zarini, se n'è andato nelle scorse ore. Lo ha reso noto Luca, sindaco di Agliana e nipote di, nel rendergli omaggio. “Mio nonno è stato spettatore privilegiato di un mondo in completo cambiamento: ha visto Prato evolversi in tutte le sue fasi, dal boom del tessile alla crisi degli ultimi anni. Diceva sempre che Prato non aveva eguali al mondo: notte e giorno non si distinguevano, dal brulicare di gente per la strada – ha detto - ha avuto modo di conoscere imprenditori, professionisti, ma anche tanti ragazzi del Copernico quando il liceo scientifico era in via Zarini e passavano dal suo bar. Quante storie raccontate tra una partita a carte e un biliardo.