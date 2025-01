Ad Anzio e Pomezia risorse regionali per il recupero dei beni confiscati alla criminalità

Leggi su Ilfaroonline.it

“La Regione Lazio, grazie allestanziate con gli Avvisi pubblici “Polizia locale 4.0”, “Sicurezza in Comune” e “Spazi di legalità”, è al fianco delle amministrazioni die dei cittadini per sostenere lo sforzo delle Polizie locali e delle forze dell’Ordine nel garantire maggiore legalità, sicurezza, controllo e tutela del territorio. I progetti finanziati, illustrati negli incontri di oggi con i sindaci Aurelio Lo Fazio e Veronica Felici, saranno utili per aumentare il tasso di sicurezza e la qualità della vita di due realtà fondamentali della nostra Regione”. Lo ha dichiarato l’assessore al Personale,Sicurezza urbana,Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.“Ad, tramite il bando “Sicurezza in Comune” sono arrivati 50mila euro di finanziamento regionale per un sistema di videosorveglianza di ultima generazione che consentirà di presidiare la zona dello Zodiaco e la stazione di Lavinio, ma anche siti oggetto di smaltimento illegale dei rifiuti, zone di spaccio e il traffico cittadino.