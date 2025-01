Romadailynews.it - Whitemary: il 6 e 7 febbraio al Monk due serate speciali per presentare l’album New Bianchini. Ospiti Marie Davidson, Mantis e H501L

Live a Roma per un doppio imperdibile appuntamento diNEWTOUR 2025 Il tour nei club di tutta Italia peril nuovo album.Giovedì 6 e venerdì 7dalle ore 20 a notte fondavia Giuseppe Mirri, 35 – Romawarm up:(Musica Machina) dj setaftershow:dj setInfo e prevendite su www.dnaconcerti.comLocandina – grafica di Lorena Spurio– foto di Fabrizio NarcisiArriva finalmente a Roma, sua città d’adozione, il travolgente tour di, organizzato da DNA concerti, per un doppio imperdibile appuntamento giovedì 6 e venerdì 7al(via Giuseppe Mirri, 35).Biglietti disponibili su www.dnaconcerti.comDuedi festa fino a notte fonda, in cui ballare senza freni tutte le canzoni di NEW, il nuovo album dell’artista uscito a fine novembre per 42 Records, in compagnia della sua band e dei suoi diabolici synth.