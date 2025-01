Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-01-2025 ore 14:12

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Federtennis per celebrare i successi del 2024 grande attente sinner per i medici si deve riposare e andiamo a vedere anche le altresi torna a parlare del pandoro Gate Chiara Ferragni è stata citata a giudizio per truffa aggravata nella vicenda dei pandori delle uova di Pasqua il decreto di citazione diretta è stato notificato questa mattina gli avvocati Giuseppe Iannaccone Marcello Bana la prima udienza sarà settembre mediante un immediata la replica dei regali non ha commesso alcun reato Art meteo Gialla in 6 regioni le piogge al sud da una nave sirena Marina di Massa a causa del maltempo l’equipaggio e salvo ieri una bomba d’acqua a Firenze le strade allagate crollo muro di contenimento contro un palazzo atre famiglie sono state evacuate Ci sarebbe allerta rossa in Emiliagna per il forte vento all’indomani dell’ avviso di garanzia ricevuto dalla diretta del consiglio Giorgia Meloni insieme al ministro della giustizia Carlo Nordio il Ministro dell’Interno Matteo piantedosi il Sottosegretario Alfredo Mantovano In merito alla vicenda del livico al Maestri la premier non posso suite nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà come sempre con determinazione e senza esitazioni quando sono in gioco la sicurezza della nazione di interesse di italiani non esiste spazio per passi indietro Dritti per la nostra strada ha detto il premier league oltre a Milano indagato Emis Killa il rapper Milanese coinvolto nell’indagine che ha portato a 19 arresti Tra oltre del Milan dell’Inter quest’ora informa ultima privato per tre anni e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa