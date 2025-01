Oasport.it - Startlist slalom Schladming 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Oggi mercoledì 29 gennaio si disputa lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo con la Classica in notturna sulla mitica Planai, pista austriaca che rappresenta uno dei grandi templi del Circo Bianco e su cui si chiude l’appuntamento infrasettimanale dopo il gigante del martedì. Appuntamento alle ore 17.45 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 20.45.Alex Vinatzer è salito splendidamente sul secondo gradino del podio a Kitzbuehel e spera di riconfermarsi nell’ultimo appuntamento tra i pali stretti prima dei Mondiali. L’azzurro sarà uno dei grandi outsider, dovrà essere bravo a non commettere errori. In gara anche Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Simon Maurberger, Filippo Della Vite.