Solidarietà al barista aggredito | ‘Solo in dieci ma ha apprezzato’

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 29 gennaio 2025 – Una decina di santacrocesi hanno risposto all’appello social di Carmine Testa e si sono ritrovati al bar dei Mille per portare la loroe far sentire la loro vicinanza a Vincenzo Lunetta, ilda un gruppetto di adolescenti mentre stava inseguendo uno di loro che aveva rubatosigarette elettroniche. “Purtroppo la manifestazione non è stata molto partecipata – dice Testa – Solo una decina le persone che si sono presentate al bar dei Mille di Vincenzo. Ma la cosa più triste e preoccupante, oltre all’età degli aggressori, è che quando Lunetta è statoin via dei Mille c’erano molte macchine in coda a causa del traffico e nessuno si è fermato”. Il fatto è successo mercoledì 15 gennaio poco dopo le 13.