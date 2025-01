Iltempo.it - Scossone su Sanremo: la decisione di Emis Killa spiazza tutti. Gli effetti dell'indagine

Emiliano Rudolf Giambelli, noto al grande pubblico come, si trova al centro di un'inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Il rapper è infatti indagato per associazione per delinquere nell'ambito'operazione "Doppia Curva", portata avanti dallo Servizio Centrale Operativo (Sco) e dalla Squadra Mobile del capoluogo lombardo. Secondo quanto riportato dal Corrierea Sera e confermato da fonti investigative,sarebbe coinvolto nei fatti oggetto, che ha già portato all'sione di 19 misure cautelari nei confronti di esponentie frange ultras di Milan e Inter. Già in precedenza, il cantante era stato sottoposto a una perquisizione, pur senza risultare formalmente indagato. L'artista, noto per la sua vicinanza alla Curva Sud del Milan, avrebbe preso parte a un episodio di violenza ai danni di uno stewardo stadio San Siro durante la partita di Europa League tra Milan e Roma'11 aprile 2024.