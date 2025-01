Zonawrestling.net - NXT 28.01.2024 Un campione che non si fa intimidire

Benvenuti all’analisi di NXT, in diretta dal Center Stage di Atlanta, Georgia. Una serata che si preannuncia esplosiva con diversi match titolati e un’edizione speciale del Grayson Waller Effect con ilNXT Oba Femi ospite.Giulia & Bayley vs Roxanne Perez & Cora Jade (3,5 / 5) Match che apre la serata con grande intensità. Dopo una fase iniziale di studio, le heel hanno cercato di prendere il controllo isolando prima Giulia e poi Bayley. Perez e Jade hanno mostrato ottima coordinazione nei loro attacchi combinati, ma Bayley è riuscita a resistere e a dare il cambio a Giulia per il hot tag. Nel finale, dopo che Bayley ha lanciato Perez contro le barricate, Giulia ha stordito Jade con una testata permettendo a Bayley di connettere con un Flying Elbow Drop decisivo.